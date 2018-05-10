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    Защитник сборной Англии может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Защитник "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Киран Триппьер получил повреждение колена в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом".

    Как сообщает Report, травма 28-летнего игрока может оказаться серьезнее, чем показалось сначала и при неудачном стечении обстоятельств он может пропустить чемпионат мира 2018 года.

    Отметим, что матч "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

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