Защитник "Реал Мадрида" получил четвертую травму в этом сезоне

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Футболист испанского "Реал Мадрида" Хесус Вальехо получил очередную травму.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 22-летний защитник получил повреждение на тренировке команды.

Футболист почувствовал дискомфорт и не смог сдержать эмоций, покинув занятие в слезах.

Это четвертая мышечная травма игрока в этом сезоне.

Отметим, что Хесус Вальехо является воспитанником "Сарагосы".

Выступающий с 2015 года в "Реал Мадриде" футболист не присутствовал ни в каком матче Ла лиги текущего сезона. В этом сезоне он выступал лишь в матче с российским ЦСКА в Лиге чемпионов, на котором команда Хесуса Вальехо проиграла со счетом 0:3 и завершившемся победой его команды (6:1) матче с "Мелилья" в 1/16 финала кубка страны.