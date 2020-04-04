​Защитник ПСЖ хочет вернуться во "Флуминенсе"

Защитник "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Тьяго Силва признался, что хотел бы в будущем вернуться во "Флуминенсе".

Об этом передает Report со ссылкой на L'Equipe.

"В один из самых трудных моментов моей жизни "Флуминенсе" помог мне. Я очень благодарен клубу. Это важнее всего. Я не знаю когда, но думаю вернуться и надеть эту форму снова", - приводит слова Силвы L'Equipe.

Тьяго Силва выступал за молодежную команду "Флуминенсе" с 1998 по 2000 год, а затем играл в составе основной команды бразильского клуба с 2006 по 2008 год. За "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва выступает с 2012 года. В нынешнем сезоне 35-летний бразильский защитник принял участие в 21 матче французской Лиги 1, однако результативными действиями отметиться не сумел.