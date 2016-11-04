Защитник ПАОК: Нас надо заменить

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "Никто не может быть доволен этим результатом. Однако, по моему мнению, на поле мы были лучше, но не можем сказать, что довольны своей игрой".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист греческого ПАОК Йоргос Цавелас после матча 4-го тура Лиги Европы с "Карабахом", который они проиграли со счетом 0:1.

29-летний защитник отметил, что сложившаяся ситуация должна быть обсуждена внутри клуба: "Мы не можем так продолжать. Нас надо заменить. Это следует сделать по результатам двух матчей с "Карабахом". Соперник не смог создать много голевых моментов, но пытался играть. Мы также не смогли показать себя, как хорошо подготовленная команда. Одним словом, не получилось".

Впереди ПАОК ждет трудная игра с "Фиорентиной" на выезде.

Отметим, что в настоящее время в группе J лидирует "Фиорентина" с 10 очками. "Карабах находится на 2-м месте (7 очков), а ПАОК с 4 очками - на третьей позиции. На последнем месте находится чешский "Слован", который набрал всего одно очко.