Защитник ПАОК-а: Нам надо сконцентрироваться на игру с "Габалой"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Крайний защитник греческого ПАОК-а Марин Леовац предостерег команду от повторения судьбы другого греческого клуба "Панатинаикоса", проигравшего "Габале" в отборочном туре Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в интервью для сайта клуба, хорватский защитник сказал, что рад попаданию в одну группу с немецкой "Боруссией", так как это предоставит новый опыт для клуба.

Говоря о перспективе игры с "Габалой" М.Леовац отметил, что клуб должен быть на 100% сконцентрирован на игру, иначе у команды возникнут проблемы: ""Панатинаикосу" не хватало концентрации, так как имя их соперника не представлялось устрашающим".