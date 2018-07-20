Защитник "Нефтчи": Наша тактика в игре с венгерским "Уйпештом" была неверной - ИНТЕРВЬЮ

Будапешт. 20 июля. REPORT.AZ/ "Я прошу прощения у болельщиков и руководства. Они для клуба сделали больше, чем мы. Мы не смогли выступить как команда и проиграли".

Об этом в разговоре с командированным в столицу Венгрии Будапешт сотрудником Report сказал игрок "Нефтчи" Кирило Петров после ответного матча в рамках первого кквалификационного этапа Лиги Европы, где команда проиграла "Уйпешту" со счетом 0:4.

По словам 28-летнего украинского центрального защитника, выиграв первый матч в Баку со счетом 3:1, они решили, что уже прошли этап и поэтому не смогли настроиться на игру:

"Возможно, у членов команды, в том числе у меня, было ощущение, что мы уже обыграли эту команду. Поэтому мы не смогли как следует настроиться на матч, и был получен такой результат. Футбол ничего не прощает".

- По сравнению с первой встречей в "Нефтчи" произошли тактические изменения. Можно ли с этим связать проигрыш?

- Нет, это был выбор главного тренера. Мы были готовы к его поручениям. Неправильной была избранная нами тактика. Но в этом не виноват главный тренер. Футболисты не смогли выполнить требуемую им тактику. Мы не смогли ее осуществить. Главный тренер не может выйти на поле, двигаться и забивать гол вместо нас. Главный тренер не виноват ни в коем случае, виноваты мы.

- Вы проверяли эту тактику на тренировочных сборах в турецком регионе Болу?

- Да, хоть и не с первых минут, но мы проверяли ее на каждой игре. Руководитель – главный тренер, ему виднее. Эту схему мы тренировали за неделю до игры. Возможно, кто-то не понял эту схему. Может быть, из-за этого между позициями было недопонимание. Даже если мы не поняли схему, мы должны были бороться, не позволять сопернику владеть мячом, создавать голевые ситуации перед нашими воротами.

- Если бы вы встретились с "Уйпештом" 10 раз, сколько раз бы выиграли?

- Думаю, из 10 встреч в 8-ми выиграли бы. Не думаю, что они сильнее нас. Но вышло так, что мы проиграли со счетом 0:4. Мне стыдно за себя и за команду, что мы так провели этот матч.

- Сказалось ли то, что другой центральный защитник – капитан Руслан Абышов в первой части был травмирован и не смог продолжать игру?

- В игре с четверкой защитников мы вдвоем составляем тандем. Но в этот раз мы выступили с 5 защитниками. Трудно сказать. От своего имени и имени товарищей команды желаю, чтобы его травма была не серьезной, и он быстро вернулся в строй. Конечно, отсутствие капитана ощущалось. Возможно, по этой причине ребята не смогли выступить едино.

- Вы прошли тренировочные сборы для Лиги Европы и набрали форму. До начала чемпионата осталось больше 20 дней. С учетом того, что "Нефтчи" не будет уже играть в еврокубке, этот период может негативно отразиться на уровне подготовки?

- Наш главный тренер европеец и к делу подходит по-европейски. Я не думаю, что у нас будет много выходных. С начала сезона мы должны демонстрировать футбол, который требует главный тренер. В новом сезоне с этим руководством, главным тренером и коллективом мы должны бороться за чемпионство. Мы будем играть только за первое место.