Защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Севилью»

Бразильский защитник Алекс Теллес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» на правах аренды.

Бразильский защитник Алекс Теллес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» на правах аренды.

Как передает Report , об этом испанский клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Защитник будет выступать за «Севилью» под номером 3, срок аренды рассчитан до конца этого сезона. Как сообщают различные источники, в договоре между клубами не предусмотрена возможность выкупа игрока.

29-летний Теллес перешёл в «МЮ» из «Порту» в октябре 2020-го. В 50 встречах за команду бразильский защитник отличился один раз и восемь раз отдавал результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 млн евро.