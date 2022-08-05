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Защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Севилью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Севилью» Бразильский защитник Алекс Теллес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» на правах аренды.
Футбол
5 августа 2022 г. 07:08
Защитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Севилью»

Бразильский защитник Алекс Теллес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» на правах аренды.

Как передает Report, об этом испанский клуб сообщил на своей странице в социальных сетях.

Защитник будет выступать за «Севилью» под номером 3, срок аренды рассчитан до конца этого сезона. Как сообщают различные источники, в договоре между клубами не предусмотрена возможность выкупа игрока.

29-летний Теллес перешёл в «МЮ» из «Порту» в октябре 2020-го. В 50 встречах за команду бразильский защитник отличился один раз и восемь раз отдавал результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 млн евро.

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