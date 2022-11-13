Защитник "Гамбурга" временно отстранен из-за положительной допинг-пробы

Хорватский защитник "Гамбурга" Марио Вушкович временно отстранен от участия в матчах и тренировках из-за положительной допинг-пробы.

Хорватский защитник "Гамбурга" Марио Вушкович временно отстранен от участия в матчах и тренировках из-за положительной допинг-пробы.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

В допинг-пробе 20-летнего футболиста, взятой Национальным антидопинговый агентством Германии (NADA), был обнаружен эритропоэтин. Контрольный комитет DFB возбудил дело против Вушковича и попросил его представить объяснение. После этого контрольный комитет примет решение о ходе разбирательства.

Вушкович выступает на постоянной основе за "Гамбург" с июля текущего года. Предыдущий сезон он отыграл в немецком клубе на правах аренды из хорватского "Хайдука".