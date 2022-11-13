О нас

Защитник "Гамбурга" временно отстранен из-за положительной допинг-пробы

Защитник "Гамбурга" временно отстранен из-за положительной допинг-пробы Хорватский защитник "Гамбурга" Марио Вушкович временно отстранен от участия в матчах и тренировках из-за положительной допинг-пробы.
Футбол
13 ноября 2022 г. 15:03
Защитник Гамбурга временно отстранен из-за положительной допинг-пробы

Хорватский защитник "Гамбурга" Марио Вушкович временно отстранен от участия в матчах и тренировках из-за положительной допинг-пробы.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

В допинг-пробе 20-летнего футболиста, взятой Национальным антидопинговый агентством Германии (NADA), был обнаружен эритропоэтин. Контрольный комитет DFB возбудил дело против Вушковича и попросил его представить объяснение. После этого контрольный комитет примет решение о ходе разбирательства.

Вушкович выступает на постоянной основе за "Гамбург" с июля текущего года. Предыдущий сезон он отыграл в немецком клубе на правах аренды из хорватского "Хайдука".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xorvatiyalı müdafiəçi dopinqə görə futboldan kənarlaşdırılıb

Экслюзивные новости

Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi