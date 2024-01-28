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Защитник “Галатасарая” подписал контракт с “Баварией”

Защитник “Галатасарая” подписал контракт с “Баварией” Мюнхенская “Бавария” объявила о подписании контракта с молодым французским защитником Сашей Боэ, который до этого выступал в Турции за “Галатасарай”.
Футбол
28 января 2024 г. 14:13
Защитник “Галатасарая” подписал контракт с “Баварией”

Мюнхенская “Бавария” объявила о подписании контракта с молодым французским защитником Сашей Боэ, который до этого выступал в Турции за “Галатасарай”.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба действующих немецкого клуба.

23-летний французский футболист подписал с “Баварией” долгосрочное соглашение до лета 2028 года.

Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро.

До “Галатасарая” Боэ играл на родине за клубы “Ренн” и “Дижон”. В этом сезоне Саша Боэ провёл в турецком чемпионате в составе “Галатасарая” 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре жёлтые карточки. За турецкий клуб Боэ играл с 2021 года.

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