Защитник "Габалы" размещен в больницу

Футболист "Габалы" был госпитализирован

Футболист "Габалы" Илькин Гыртымов, получивший травму в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Фехервара" в Венгрии, был госпитализирован.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев.

По его словам, 32-летний защитник останется под наблюдением врачей в течение 6 часов: "У него подозревают сотрясение мозга. Поэтому его нужно держать под контролем".

Отметим, что Илькин Гыртымов получил серьезную травму головы, в результате чего у него случилось западение языка. Первую помощь ему оказал его товарищ по команде Асиф Мамедов, спасший Гыртымова от удушья. Футболиста на поле заменил Руфат Ахмедов.