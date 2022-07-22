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Защитник "Габалы" размещен в больницу

Защитник "Габалы" размещен в больницу Футболист "Габалы" был госпитализирован
Футбол
22 июля 2022 г. 00:37
Защитник Габалы размещен в больницу

Футболист "Габалы" Илькин Гыртымов, получивший травму в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Фехервара" в Венгрии, был госпитализирован.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев.

По его словам, 32-летний защитник останется под наблюдением врачей в течение 6 часов: "У него подозревают сотрясение мозга. Поэтому его нужно держать под контролем".

Отметим, что Илькин Гыртымов получил серьезную травму головы, в результате чего у него случилось западение языка. Первую помощь ему оказал его товарищ по команде Асиф Мамедов, спасший Гыртымова от удушья. Футболиста на поле заменил Руфат Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ"nin müdafiəçisinin son durumu açıqlanıb

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