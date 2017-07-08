Защитник Днепра Нагиев перешел в австрийский Карабах Вена

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Защитник Днепра Дмитрий Нагиев пополнил состав клуба Карабах Вена, играющего в региональной лиге Восток чемпионата Австрии.

Как передает Report, о сроке контракта с футболистом не сообщается.

За первую команду Днепра Дмитрий играл с сезона-2014/15. Всего за днепровцев он отыграл 66 матчей, в которых забил 4 гола.

Карабах Вена — клуб из столицы Австрии, основанный в 2014 году азербайджанскими инвесторами.

В минувшем сезоне клуб занял 1-е место в высшей лиге Вены и получил право играть в региональной лиге Восток — третьем по статусу дивизионе Австрии.

Напомним, что в новом сезоне Днепр будет играть во Второй лиге, которая тоже является третьем по уровню дивизионом в Украине.