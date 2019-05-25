​Защитник "Челси": Финал в Баку это не обычная игра

"Это дерби и финал, поэтому мы не можем относиться к финалу в Баку как обычной игре".

Как сообщает Report, об этом официальному сайту "Челси" сказал футболист английского клуба Эмерсон Палмери, говоря о финальном матче Лиги Европы против "Арсенала" в Баку.

По словам 25-летнего защитника, "канониры" в первые минуты будут демонстрировать более агрессивную игру. Бразилец связывает это с тем, что соперник не попал в первую четверку претендентов Премьер-лиги на выход в Лигу чемпионов: "Мы же вышли в Лигу чемпионов. В этом сезоне может осуществиться наше желание выиграть Лигу Европы. Мы надеемся, что сможем сделать это. Я был участником многих игр, но в подобных турнирах чувствуешь себя важным игроком".

Эмерсон назвал встречи с чешской "Славия" и немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт) кульминацией для "Челси": "Победы в 1/4 финала и полуфинале помогли нам хорошо подготовиться к финалу. Но финальный матч не сравнить ни с какой игрой сезона. Надеюсь, что я и мои товарищи по команде доставим трофей в Лондон для нашего клуба и болельщиков".

Напомним финальный матч ЛЕ состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, встреча начнется в 23:00.