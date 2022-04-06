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Защитник «Барселоны» продлит контракт в ближайшее время

Защитник «Барселоны» продлит контракт в ближайшее время Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлит контракт с каталонским клубом.
Футбол
6 апреля 2022 г. 00:11
Защитник «Барселоны» продлит контракт в ближайшее время

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлит контракт с каталонским клубом.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Twitter.

По информации источника, 5 апреля агент 23-летнего уругвайца провел переговоры с руководителем «Барселоны» Матеу Алемани.

Переговоры прошли успешно. Защитник подпишет новое соглашение с каталонским клубом в ближайшее время.

Отмечается, что вопросы остались лишь по сроку контракта. Вероятно, что новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Араухо принял участие в 34 матчах за «Барселону». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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