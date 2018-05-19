Защитник "Атлетико": Встречи с "Карабахом" стоили нам перехода в Лигу Европы

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "То что мы остались за пределами Лиги чемпионов действительно было большим сюрпризом для всех".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист победившего в Лиге Европы испанского клуба "Атлетико" Стефан Савич.

27-летний защитник напомнил о матче вничью с "Карабахом" в групповом раунде Лиги чемпионов: "В тот период мы были в плохом состоянии. Мы не смогли одержать победу над "Карабахом" в обеих встречах. После этого выступление в Лиге Европы казалось мрачным. Но в итоге все мы собрались силами и вышли в финал. Может даже лучше быть победителем Лиги Европы, чем играть в 1/8 или 1/4 финала Лиги чемпионов".

По мнению игрока, "Атлетико" был достоин выйти из группы: "Это проявилось в играх с английским "Челси", и в частности, с итальянской "Ромой". Мы были сильнее обеих этих команд. Но встречи с "Карабахом" стоили нам перехода в Лигу Европы. Думаю, что в следующем сезоне мы вернемся на самую высокую вершину европейского футбола и продолжим пополнять музей клуба".

Отметим, что в группе С "Атлетико" завершил турнир на 3 месте с 7 очками. Матчи против "Карабаха", который с двумя очками стал последним в группе, завершились вничью (0:0, 1:1). В результате "Атлетико" продолжил борьбу в Лиге Европы. В решающей встрече мадридский клуб одержал победу над французским "Марселем" со счетом 3:0, став в третий раз победителем турнира.

Стефан Савич не выходил на поле в ходе матча с "Карабахом" на Бакинском Олимпийском стадионе. Во втором матче на стадионе Metropolitano на 88 минуте игры он получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.