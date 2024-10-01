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Защитник "Атлетико" получил черепно-мозговую травму в матче с "Реалом"

Защитник "Атлетико" получил черепно-мозговую травму в матче с "Реалом" Защитник "Атлетико" Робен Ле Норман получил черепно-мозговую травму в мадридском дерби.
Футбол
1 октября 2024 г. 23:33
Защитник Атлетико получил черепно-мозговую травму в матче с Реалом

Защитник "Атлетико" Робен Ле Норман получил черепно-мозговую травму в мадридском дерби.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он получил травму при столкновении с полузащитником "Реала" Орельеном Чуамени.

Согласно информации, тесты и обследования показали, что у 27-летнего защитника - черепно-мозговая травма с субдуральной гематомой.

Сроки возвращения испанца на поле пока неизвестны.

Ле Норман только этим летом пополнил ряды матрасников. За свой новый клуб он сыграл 8 матчей - все без замен. С лета прошлого года Робин - основной защитник сборной Испании, в составе которой успел стать победителем Лиги наций-2023 и чемпионом Европы-2024.

"Атлетико" в Примере занимает четвертое место. В 1-м туре Лиги чемпионов команда Диего Симеоне обыграла дома "РБ Лейпциг" (2:1), а во втором уже завтра сыграет в гостях против "Бенфики".

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