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Защитник английского "Манчестер Сити" перешел в "Барселону"

Защитник английского "Манчестер Сити" перешел в "Барселону" Защитник английского "Манчестер Сити" Жоау Канселу перешел в каталонскую "Барселону" на правах аренды.
Футбол
2 сентября 2023 г. 05:45
Защитник английского Манчестер Сити перешел в Барселону

Защитник английского "Манчестер Сити" Жоау Канселу перешел в каталонскую "Барселону" на правах аренды.

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт "Барселоны".

Срок аренды 29-летнего футболиста сборной Португалии рассчитан до 30 июня 2024 года. Клуб хотел бы публично поблагодарить игрока за приложенные финансовые усилия и его желание носить футболку "Барсы".

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провел в аренде в "Баварии", в составе которой стал чемпионом Германии и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti”nin müdafiəçisi icarə əsasında “Barselona”da çıxış edəcək

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