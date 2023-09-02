Защитник английского "Манчестер Сити" перешел в "Барселону"

Защитник английского "Манчестер Сити" Жоау Канселу перешел в каталонскую "Барселону" на правах аренды.

Защитник английского "Манчестер Сити" Жоау Канселу перешел в каталонскую "Барселону" на правах аренды.

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт "Барселоны".

Срок аренды 29-летнего футболиста сборной Португалии рассчитан до 30 июня 2024 года. Клуб хотел бы публично поблагодарить игрока за приложенные финансовые усилия и его желание носить футболку "Барсы".

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провел в аренде в "Баварии", в составе которой стал чемпионом Германии и провёл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.