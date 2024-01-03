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​​​​​​​Защитник английского клуба признан лучшим в 2023 году

​​​​​​​Защитник английского клуба признан лучшим в 2023 году Лучшим защитником в 2023 году по версии футбольного издания S90 стал игрок лондонского "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салиба.
Футбол
3 января 2024 г. 12:15
​​​​​​​Защитник английского клуба признан лучшим в 2023 году

Лучшим защитником в 2023 году по версии футбольного издания S90 стал игрок лондонского "Арсенала" и сборной Франции Вильям Салиба.

Как сообщает Report, второе место в рейтинге занял Кайл Уолкер ("Манчестер Сити", Англия), третье - Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Португалия).

Далее в списке расположился Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), а замыкает первую пятерку Федерико Димарко ("Интер", Италия).

В ТОП-10 защитников 2023 года по версии издания вошли также Ким Мин Джэ ("Бавария", Южная Корея), Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия), Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Рональд Араухо ("Барселона", Уругвай).

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