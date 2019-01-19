Защитник английского "Фулхэма" получил травму, пока переобувался

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Защитник английского футбольного клуба "Фулхэм" Алфи Моусон получил травму накануне матча 23-го тура Премьер-лиги против "Тоттенхэма" при весьма странных обстоятельствах: игрок травмировался, когда переобувался, передает Report.

"Всё это очень странно, Алфи просто менял свои бутсы и невероятным образом получил какую-то травму. Теперь я не знаю, как скоро смогу на него рассчитывать", — рассказал журналистам главный тренер "дачников" Клаудио Раньери.

24-летний Алфи Моусон перешёл в "Фулхэм" летом 2018 года из "Суонси" за 20 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 13 матчах английского чемпионата.