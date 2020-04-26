Заразившийся COVID-19 футболист "Монпелье" выведен из искусственной комы

Жуниор Самбия https://report.az/storage/news/7763962c23eaa8f99ade776770ac9612/85ad916c-21a5-44f2-ab6f-e5a9b18be9f3_292.jpg

Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Жуниор Самбия, заразившийся коронавирусом, выведен из искусственной комы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агент игрока Фредерик Герра, комментарий которого приводит радиостанция RTL.

23-летний французский футболист был госпитализирован во вторник, сменив в последующие дни несколько больниц. Ранее в субботу Герра сообщил, что футболист был введен в искусственную кому.

"Процесс восстановления долгий, но он больше не в коме. Мы, без сомнения, движемся к хорошим новостям. Он дышит самостоятельно, и это хорошо", - рассказал агент.

Напомним, что Самбия выступает за "Монпелье" с сезона-2017/18, ранее он играл за команду второго по силе дивизиона чемпионата страны "Ньор". В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча, забив один гол и отдав одну голевую передачу.