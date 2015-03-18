​Заморожен банковский счет Роберто Карлоса

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Заморожен банковский счет главного тренера турецкой футбольной команды "Akhisar Belediyesi" Роберто Карлоса.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Doğan, причиной этому послужила связь банка "Banca Privade Andorra" (BPA), где хранились деньги бразильца, с международной мафией. Все счета в банке заморожены. Лицам, хранящим в "Banca Privade Andorra" менее 100 тыс. евро, предоставляется госгарантия. Что же касается сбережений Карлоса, только на одном счету он хранил 2.8 млн. евро.

Отметим, что BPA приобрел "Banco de Madrid" из-за финансового кризиса в Испании.