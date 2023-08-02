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Загребское "Динамо" Махира Эмрели на выезде сыграет с "Астаной", "Галатасарай" примет клуб из Литвы

Загребское "Динамо" Махира Эмрели на выезде сыграет с "Астаной", "Галатасарай" примет клуб из Литвы Сегодня будет завершен второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
2 августа 2023 г. 07:45
Загребское Динамо Махира Эмрели на выезде сыграет с Астаной, Галатасарай примет клуб из Литвы

Сегодня будет завершен второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, по итогам восьми матчей, которые будут сыграны во второй игровой день, определятся участники третьего раунда.

Агдамский "Карабах" сыграет с "Ракувом", которому уступил в Польше со счетом 2:3. Игра пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Загребское "Динамо", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде сыграет с казахстанской "Астаной". В первом матче загребцы разгромили соперника – 4:0.

Чемпион Турции "Галатасарай" сразится с литовским "Жальгирисом", с которым в первом матче сыграл вничью со счетом 2:2.

Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, ответные игры
2 августа

18:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан)
Первая игра - 0:4

20:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Ракув» (Польша)
Первая игра - 2:3

21:00. "Хакен" (Швеция) – "Клаксвик" (Фарерские острова)
Первая игра - 0:0

21:00. "Мольде" (Норвегия) – ХИК (Финляндия)
Первая игра - 0:1

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Шериф" (Молдова)
Первая игра - 0:1

21:00. "Генк" (Бельгия) – "Серветт" (Швеция)
Первая игра - 1:1

22:00. "Копенгаген" (Дания) – "Брейдаблик" (Исландия)
Первая игра - 2:0

22:30. "Галатасарай" (Турция) – "Жальлгирис" (Литва)
Первая игра - 2:2

Отметим, что после 4-х ответных матчей данного раунда, состоявшихся вчера, в третий квалификационный раунд турнира вышли греческий "Панатинаикос", словенская "Олимпия", кипрский "Арис" и словацкий "Слован".

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