Загребское "Динамо" Махира Эмрели на выезде сыграет с "Астаной", "Галатасарай" примет клуб из Литвы

Сегодня будет завершен второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будет завершен второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , по итогам восьми матчей, которые будут сыграны во второй игровой день, определятся участники третьего раунда.

Агдамский "Карабах" сыграет с "Ракувом", которому уступил в Польше со счетом 2:3. Игра пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Загребское "Динамо", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде сыграет с казахстанской "Астаной". В первом матче загребцы разгромили соперника – 4:0.

Чемпион Турции "Галатасарай" сразится с литовским "Жальгирисом", с которым в первом матче сыграл вничью со счетом 2:2.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, ответные игры

2 августа

18:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан)

Первая игра - 0:4

20:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Ракув» (Польша)

Первая игра - 2:3

21:00. "Хакен" (Швеция) – "Клаксвик" (Фарерские острова)

Первая игра - 0:0

21:00. "Мольде" (Норвегия) – ХИК (Финляндия)

Первая игра - 0:1

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Шериф" (Молдова)

Первая игра - 0:1

21:00. "Генк" (Бельгия) – "Серветт" (Швеция)

Первая игра - 1:1

22:00. "Копенгаген" (Дания) – "Брейдаблик" (Исландия)

Первая игра - 2:0

22:30. "Галатасарай" (Турция) – "Жальлгирис" (Литва)

Первая игра - 2:2

Отметим, что после 4-х ответных матчей данного раунда, состоявшихся вчера, в третий квалификационный раунд турнира вышли греческий "Панатинаикос", словенская "Олимпия", кипрский "Арис" и словацкий "Слован".