Загребское "Динамо" Махира Эмрели на выезде сыграет с "Астаной", "Галатасарай" примет клуб из Литвы

Сегодня будет завершен второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
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Агдамский "Карабах" сыграет с "Ракувом", которому уступил в Польше со счетом 2:3. Игра пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.
Загребское "Динамо", в котором выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, на выезде сыграет с казахстанской "Астаной". В первом матче загребцы разгромили соперника – 4:0.
Чемпион Турции "Галатасарай" сразится с литовским "Жальгирисом", с которым в первом матче сыграл вничью со счетом 2:2.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, ответные игры
2 августа
18:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Астана" (Казахстан)
Первая игра - 0:4
20:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Ракув» (Польша)
Первая игра - 2:3
21:00. "Хакен" (Швеция) – "Клаксвик" (Фарерские острова)
Первая игра - 0:0
21:00. "Мольде" (Норвегия) – ХИК (Финляндия)
Первая игра - 0:1
21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Шериф" (Молдова)
Первая игра - 0:1
21:00. "Генк" (Бельгия) – "Серветт" (Швеция)
Первая игра - 1:1
22:00. "Копенгаген" (Дания) – "Брейдаблик" (Исландия)
Первая игра - 2:0
22:30. "Галатасарай" (Турция) – "Жальлгирис" (Литва)
Первая игра - 2:2
Отметим, что после 4-х ответных матчей данного раунда, состоявшихся вчера, в третий квалификационный раунд турнира вышли греческий "Панатинаикос", словенская "Олимпия", кипрский "Арис" и словацкий "Слован".