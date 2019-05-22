Задержанный в Грузии за договорные матчи футболист выступал в Азербайджане

Стало известно, что один из футболистов, задержанных Службой госбезопасности Грузии за договорные матчи, в свое время выступал в Азербайджане.

Согласно проведенному Report исследованию, это - бывший футболист товузской команды "Туран" Николоз Майсурадзе.

Ныне выступающий в грузинской команде "ВИТ-Джорджия" 30-летний полузащитник надевал форму товузской команды во второй половине сезона 2012-2013. В марте того же года его привлекли в состав провинциальной команды, а в августе он перешел в нынешний клуб.

Отметим, что в Премьер-лиге Азербайджана Николоз Майсурадзе выступал в составе "Турана" в 8 матчах. В сезоне 2012-2013 товузская команда опустилась в I Дивизион, заняв последнее место.