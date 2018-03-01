Забивший гол в Баку футболист отказался от гражданства Украины

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук отказался от украинского паспорта и принял гражданство Польши.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sportowe Fakty, он прокомментировал свое решение следующим образом:

"Очень рад получить гражданство Польши, этого стоило ждать. Когда я перешел в "Ягеллонию" в 2014 году, то говорил с вице-президентом клуба. Сказал ему, что у меня есть польские корни, поскольку моя бабушка родилась в Польше. Мы нашли все документы, подтверждающие ее происхождение, и год назад я направил запрос на получение гражданства".

Романчук также подтвердил, что игра за польский клуб помогла ему избежать призыва в украинскую армию.

"Когда меня призвали, я отправил копию контракта моим родителям. Они показали это чиновникам, объяснив, что у меня здесь работа, я постоянно живу в Польше. Поэтому я получил пятилетнюю отсрочку", - добавил полузащитник.

В интервью польскому изданию спортсмен упомянул, что выучил слова польского гимна. Романчук также не исключил, что восстановит украинский паспорт через год. Официально Украина не признает двойного гражданства.

Отметим, что "Ягеллония" в сезоне 2017/2018 во II квалификационном раунде Лиги Европы встретилась с "Габалой".

Представитель Азербайджана сыграл вничью со счетом 1:1, однако одержал победу на выезде, забив 2 безответных гола и выйдя в очередной этап. На 15-ой минуте матча в Баку Романчук открыл счёт. "Ягеллония" также в зимнем перерыве во время сборов в турецкой Анталье победила "Кяпяз" со счетом 8:1.