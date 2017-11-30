За участие в договорных матчах задержаны 2 футболиста азербайджанского клуба - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Задержаны два футболиста выступающего в Премьер-лиге Азербайджана клуба "Кешля". Об этом Report сообщил вице-президент столичного клуба Заур Ахундов.

Он отметил, что Низами Гаджиев и Миргусейн Сеидов задержаны по подозрению в участии в договорных матчах. По словам руководителя клуба, такая мера принята согласно изменениям в УК Азербайджанской Республики: “Оба задержаны правоохранительными органами. Об инциденте мы узнали вчера вечером. Мы не знаем, где они содержатся. Как появится дополнительная информация, мы сообщим прессе. С нашей стороны в правоохранительные органы обращений не было. Это мера исключительно правоохранительных органов. Если их вина будет доказана, они будут наказаны. Если они невиновны, продолжат карьеру футболистов. Если факт подтвердится, это будет большим пятном на азербайджанском футболе".