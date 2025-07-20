За сутки новые футболки Ямаля побили рекорд продаж

"Барселона" за 24 часа продала 70 тыс. футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля после смены им игрового номера на 10-й.

"Барселона" за 24 часа продала 70 тыс. футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля после смены им игрового номера на 10-й.

Как сообщает Report со ссылкой на COPE, это новый рекордный показатель для каталонского клуба.

По внутренним оценкам, сине-гранатовые заработали около € 10 млн на этих продажах. Коммерческий успех превзошёл все прогнозы "Барселоны".

Новые футболки с 10-м номером и фамилией Ямаля были разосланы более чем в 170 стран.

Подчёркивается, что "блауграна" зафиксировала самый большой объём продаж футболок за один день в истории клуба. Были превзойдены показатели бывших нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара.