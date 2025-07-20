О нас

За сутки новые футболки Ямаля побили рекорд продаж

За сутки новые футболки Ямаля побили рекорд продаж "Барселона" за 24 часа продала 70 тыс. футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля после смены им игрового номера на 10-й.
Футбол
20 июля 2025 г. 15:43
За сутки новые футболки Ямаля побили рекорд продаж

"Барселона" за 24 часа продала 70 тыс. футболок с фамилией крайнего нападающего Ламина Ямаля после смены им игрового номера на 10-й.

Как сообщает Report со ссылкой на COPE, это новый рекордный показатель для каталонского клуба.

По внутренним оценкам, сине-гранатовые заработали около € 10 млн на этих продажах. Коммерческий успех превзошёл все прогнозы "Барселоны".

Новые футболки с 10-м номером и фамилией Ямаля были разосланы более чем в 170 стран.

Подчёркивается, что "блауграна" зафиксировала самый большой объём продаж футболок за один день в истории клуба. Были превзойдены показатели бывших нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yamalın yeni formaları rekord sayda satılıb

Другие новости из категории

Реал готовится расторгнуть контракт с Жезусом
"Реал" готовится расторгнуть контракт с Жезусом
20 июля 2025 г. 11:39
Федерико Бернардески подписал контракт с Болоньей
Федерико Бернардески подписал контракт с "Болоньей"
20 июля 2025 г. 10:40
Билеты на матч Лиги чемпионов между Шелбурном и Карабахом распроданы
Билеты на матч Лиги чемпионов между "Шелбурном" и "Карабахом" распроданы
20 июля 2025 г. 10:01
Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти
Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти
20 июля 2025 г. 09:01
При организации ФК Карабах прошел турнир по мини-футболу в честь 150-летия национальной прессы
ФотоПри организации ФК "Карабах" прошел турнир по мини-футболу в честь 150-летия национальной прессы
19 июля 2025 г. 15:43
Польские СМИ раскрыли будущее Роберта Левандовского в национальной команде
Польские СМИ раскрыли будущее Роберта Левандовского в национальной команде
19 июля 2025 г. 08:03
Назначены арбитры на матч Шелбурн - Карабах в Лиге чемпионов
Назначены арбитры на матч "Шелбурн" - "Карабах" в Лиге чемпионов
18 июля 2025 г. 10:25
Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась
Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась
18 июля 2025 г. 09:20
Отец Ямаля: Мой сын не сделал ничего плохого
Отец Ямаля: Мой сын не сделал ничего плохого
18 июля 2025 г. 07:48
Snoop Dogg стал совладельцем валлийского Суонси
Snoop Dogg стал совладельцем валлийского "Суонси"
18 июля 2025 г. 05:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi