За последние два года доход Дэвида Бекхэма составил 29 млн фунтов стерлингов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ За последние два года доход бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма составил 29 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, ежемесячный коммерческий доход 42-летнего футболиста-ветерана составил около 1,25 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что в 2017 году доход Бекхэма составил 18,75 млн фунтов стерлингов, а в 2016 году - 10,2 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что за свою карьеру Дэвид Бекхэм надевал форму английского клуба "Манчестер Юнайтед", испанского "Реал Мадрид", американского "Лос-Анджелес Гэлакси", итальянского "Милан" и французского ПСЖ.