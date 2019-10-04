За победу в Люксембурге "Карабах" заработал 570 000 евро

За победу над "Дюделанжем" во II туре группового этапа Лиги Европы "Карабах" получит от УЕФА премию в размере 570 000 евро.

Как сообщает Report, европейская футбольная структура выдает указанную сумму за каждую победу в групповом этапе соревнований.

За сыгранную ничью предусмотрена премия в 190 000 евро. Оставшаяся после ничьей дополнительная сумма будет распределена между участниками в соответствии с числом побед.

Победители группы в Лиге Европы получат по 1 млн евро каждый, обладатели второго места - по 500 000 евро. Вышедшие в плей-офф дополнительно заработают 500 000 евро, участники 1/8 финала - 1,1 млн евро, 1/4 финала - 1,5 млн евро, полуфиналисты - 2,4 млн евро, финалисты - 4,5 млн евро каждый, победитель - 4 млн евро.

Отметим, что за полученную лицензию в групповой этап Лиги Европы "Карабах" также получил премию в размере 2,92 млн евро. Вдобавок, за участие в первых 3-х квалификационных этапах Лиги чемпионов в текущем сезоне, агдамский клуб получил выплаты солидарности в размере 280 000 евро, 380 000 евро и 480 000 евро соответственно, в целом 1 млн 400 тыс. евро.

Таким образом, доход агдамского клуба от УЕФА в нынешнем сезоне достиг 4 млн 630 тыс. евро (около 8,6 млн манатов).