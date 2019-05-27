За кого будет болеть посол Великобритании на финале ЛЕ в Баку?

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По традиции, жители нашего города, где я живу, болеют либо за "Манчестер Юнайтед",либо за "Манчестер Сити".

Как сообщает Report, об этом заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс, комментируя вопрос о том, за кого будет болеть в финале Лиги Европы.

"Я сама из города, который находится вблизи от Манчестера. По традиции, жители нашего города болеют либо за "Манчестер Юнайтед", либо за "Манчестер Сити". Но, честно говоря, я сама пристально не слежу за матчами обеих команд. Но мой сын болеет за "Манчестер Юнайтед", - заявила посол.

Напомним финальный матч ЛЕ состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, встреча начнется в 23:00. В финале встретятся две английские команды "Арсенал" и "Челси".