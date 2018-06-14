За какие команды будут болеть азербайджанские депутаты на чемпионате мира? - ОПРОС

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в столице России, Москве, стартует Чемпионат мира по футболу.

Как сообщает Report, XXI мундиал начнется в 18:30 по бакинскому времени, открытие состоится на стадионе "Лужники".

В ЧМ-2018 года Европу, помимо хозяйки поля России, представят еще 13 стран: Германия, Англия, Бельгия , Исландия, Испания, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Швейцария, Хорватия, Швеция и Дания.

Из Южной Америки пропуск на соревнование завоевали 5 стран: Бразилия, Колумбия, Уругвай, Аргентина и Перу, а из Северной, Центральной Америки и бассейна Карибского моря 3 страны: Мексика, Коста-Рика, Панама.

На мундиале от азиатской стороны поборются 5 команд: Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия. Африка будет представлена тем же количеством команд из Нигерии, Египта, Сенегала, Марокко и Туниса.

Report провел опрос среди депутатов Милли Меджлиса.

Итак, за какую же команду будут болеть наши депутаты?

"Я посмотрю игры команд из Испании и Аргентины"

Депутат Тахир Миркишили сказал, что в основном предпочитает смотреть игры команд Испании и Аргентины, т.к. они демонстрируют интересную игру:

"Думаю, команда-сюрприз может быть от той страны, у которой сильнее мотивация. Это сборные таких стран как Исландия, Сенегал, Иран, которые сильнее желают победы. Однако в последнее время технологические средства искусственного интеллекта дают возможность заранее прогнозировать результаты чемпионата. Результаты анализа, проведенного искусственным интеллектом, позволяют говорить, что победителем чемпионата станет ожидаемая страна".

Депутат Милли Меджлиса Кямран Набизаде полагает, что победителем чемпионата мира станет команда из Бразилии: "Исландия тоже сильная, но не верю, что станет чемпионом. Трудно это прогнозировать".

"Я болел за сборную Италии"

Член парламента Джавид Османов сказал, что в ЧМ-2018 победит команда Аргентины: "Я болел за сборную Италии, а она осталась вне игры. Я не сомневаюсь, что очередным победителем станет команда Бельгии".

Депутат Захид Орудж спрогнозировал победу команд Германии, Англии: "Команды этих стран остаются самыми сильными сборными. Я думаю, победит команда Германии или Бразилии".

З.Орудж отметил, что желательно, чтобы победителем стала совершенно другая, не побеждавшая до сих пор команда.

Он подчеркнул, что футбол играет важную роль в судьбе стран: "Естественно, судьба ни одной страны не решается на зеленом поле. Я имею в виду военные, политические вопросы. Однако у таких соревнований есть возможность другой трибуны, представления. Например, проведение чемпионата мира в России может помочь этой стране выйти из санкций".

"Победит "Реал Мадрид""

Член Милли Меджлиса Азер Бадамов сказал, что победит "Реал Мадрид": "Я буду смотреть чемпионат мира. Мой фаворит "Реал Мадрид". Я думаю, победит эта команда. Могут победить и Аргентина с Мексикой. Это будет сюрпризом".

Депутат Тахир Керимли сказал, что было бы желательно выступление Турции в чемпионате мира: "К сожалению, этого не произошло. Сейчас я болею за Германию. Трудно прогнозировать, какая страна станет сюрпризом. Сильных команд много. Вперед может выйти Хорватия".

Депутат Айдын Гусейнов тоже сказал, что будет болеть за Германию: "Я не могу казать, какая страна станет сюрпризом. Будет наблюдаться напряженная игра, поэтому это трудно спрогнозировать".