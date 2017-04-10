Финальный матч кубка Азербайджана рассудит бригада не иностранных судей

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Финальный матч кубка Азербайджана между командами "Карабах" и "Габала" рассудит бригада не иностранных судей. Об этом Report сообщил председатель судейского комитета АФФА Хагани Мамедов.

Х. Мамедов отметил, что нет необходимости приглашать судей из зарубежья для судейства решающего матча, который состоится 5 мая в Нахчыване. Он сказал, что азербайджанские судьи прекрасно справляются со своими обязанностями: "Я не понимаю, откуда появляются такие разговоры. Зачем нужно приглашать иностранных судей? 4 матча "Карабаха" и "Габалы" в этом чемпионате рассудили местные судьи. Так же будет и в финале. Рассудит ли противостояние в Нахчыване Фариз Юсифов или кто-то другой, пока невозможно сказать".

Отметим, что первые два матча "Карабаха" и "Габалы" первого этапа рассудил Рагим Гасанов, а во втором этапе - Фариз Юсифов. Во время тех встреч только в матче в рамках XIII тура 29 марта, когда "Карабах" выиграл со счетом 2:1, гости остались недовольными судейством Р. Гасанова.