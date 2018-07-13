За два дня на матч “Карабах” - “Oлимпия” было продано 5 тысяч билетов

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ На ответный матч между "Карабах"ом и "Oлимпией" в рамках I квалификационного раунда Лиги Чемпионов уже продано 5 тыс. билетов.

Как сообщает Report, выставленные на продажу билеты были раскуплены за два дня. Стадион им. Тофика Бахрамова, где и состоится матч, рассчитан на 31200 человек. В зависимости от секторов цены варьируются от 1 до 10 манат, стоимость билетов в VIP-ложе – 50 манат.

Напомним, что ответный матч между “Карабахом” и “Олимпией” стартует 18 июля в 21:00. В первой встрече на выезде агдамский клуб одержал победу со счетом 1:0.