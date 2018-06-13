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    За день до чемпионата мира главный тренер сборной Испании уволен

    Об этом заявил президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен c должности за день до начала чемпионата мира по футболу. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес. 

    Последние чемпионы мира первую встречу в ЧМ-2018 проведут против Португалии 15 июня. Лопетеги возглавлял сборную с 2016 года. 

    Отметим, что 12 июня "Реал Мадрид" заявил, что главным тренером клуба станет Хулен Лопетеги. С 52-летним специалистом подписан 3-летний контракт. 

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