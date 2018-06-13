За день до чемпионата мира главный тренер сборной Испании уволен

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен c должности за день до начала чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес.

Последние чемпионы мира первую встречу в ЧМ-2018 проведут против Португалии 15 июня. Лопетеги возглавлял сборную с 2016 года.

Отметим, что 12 июня "Реал Мадрид" заявил, что главным тренером клуба станет Хулен Лопетеги. С 52-летним специалистом подписан 3-летний контракт.