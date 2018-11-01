Южнокорейского футболиста отстранили из национальной команды

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Южнокорейского футболиста Чжан Хен Су отстранили из национальной команды.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Футбольная ассоциация Кореи дисквалифицировала 27-летнего спортсмена и пожизненно отстранила от выступлений в национальной сборной за попытки подделать документы о службе в армии.

Игрок также будет вынужден заплатить штраф в размере 2000 евро.

Отметим, что Чжан Хен Су выступает в японском футбольном клубе "Токио". Успешный спортсмен имеет право не служить в качестве компенсации за спортивные достижения, но всё равно должен пройти месячный лагерь подготовки и отработать несколько часов на общественно-полезных работах.

До сих пор он сыграл за национальную команду 57 матчей.