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    Южнокорейского футболиста отстранили из национальной команды

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Южнокорейского футболиста Чжан Хен Су отстранили из национальной команды. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Футбольная ассоциация Кореи дисквалифицировала 27-летнего спортсмена и пожизненно отстранила от выступлений в национальной сборной за попытки подделать документы о службе в армии.

    Игрок также будет вынужден заплатить штраф в размере 2000 евро.  

    Отметим, что Чжан Хен Су выступает в японском футбольном клубе "Токио". Успешный спортсмен имеет право не служить в качестве компенсации за спортивные достижения, но всё равно должен пройти месячный лагерь подготовки и отработать несколько часов на общественно-полезных работах.

    До сих пор он сыграл за национальную команду 57 матчей.

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