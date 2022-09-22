Южная Африка может принять ЧМ-2027 среди женщин

Южная Африка подаст заявку на проведение женского чемпионата мира по футболу 2027 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, ранее этот турнир никогда не проходил на африканском континенте. При этом Южная Африка является единственной страной на континенте, которая принимала мужской ЧМ в 2010 году.
На проведение женского ЧМ-2027 также претендует совместная заявка Нидерландов, Бельгии и Германии. Именно этот вариант является одним из приоритетных.
Кроме того, совместную заявку на проведение мундиаля среди женщин в 2027 году подавали скандинавские страны — Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция. Но они также претендуют на проведение женского Евро-2025, хозяевами которого, вероятнее всего, и станут. Соответственно проведение ЧМ достанется другим странам.
Напомним, в июле 2022 года ЮАР впервые в своей истории выиграла женский Кубок африканских наций, обыграв в финале футболисток из Марокко.