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"Ювентусу" вернули 15 очков в таблице чемпионата Италии

"Ювентусу" вернули 15 очков в таблице чемпионата Италии Высшее спортивное ведомство Италии приказало суду пересмотреть решение о 15-очковом штрафе, наложенном на "Ювентус".
Футбол
20 апреля 2023 г. 21:27
Ювентусу вернули 15 очков в таблице чемпионата Италии

Высшее спортивное ведомство Италии приказало суду пересмотреть решение о 15-очковом штрафе, наложенном на "Ювентус".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Клуб будет ждать нового разбирательства, которое может затянуться до конца сезона.

Таким образом, "Ювентус" с 59-ю очками поднялся с седьмого на третье место серии А.

Пересмотр решения также означает, что запреты для таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи, отменены.

Напомним, что 20 января 2023 года "Ювентус" был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за предполагаемое использование фальсифицированных документов.

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