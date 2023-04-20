"Ювентусу" вернули 15 очков в таблице чемпионата Италии

Высшее спортивное ведомство Италии приказало суду пересмотреть решение о 15-очковом штрафе, наложенном на "Ювентус".

Высшее спортивное ведомство Италии приказало суду пересмотреть решение о 15-очковом штрафе, наложенном на "Ювентус".

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Клуб будет ждать нового разбирательства, которое может затянуться до конца сезона.

Таким образом, "Ювентус" с 59-ю очками поднялся с седьмого на третье место серии А.

Пересмотр решения также означает, что запреты для таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи, отменены.

Напомним, что 20 января 2023 года "Ювентус" был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за предполагаемое использование фальсифицированных документов.