О нас

"Ювентус" отдал Де Шильо в аренду "Эмполи"

"Ювентус" отдал Де Шильо в аренду "Эмполи" Защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо перешел на правах аренды в "Эмполи".
Футбол
30 августа 2024 г. 01:37
Ювентус отдал Де Шильо в аренду Эмполи

Защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо перешел на правах аренды в "Эмполи".

Как сообщает Report, контракт с 31-летним футболистом рассчитан на один год.

Transfermarkt оценивает игрока всего лишь в 1 млн евро. Игрок обороны является воспитанником "Милана", систему "россонери" он покинул в 2017 году. Далее в его карьере был только "Ювентус", где он провел 117 матчей, в которых забил два гола, и годичная аренда в "Лион" в 2020-2021 годах.

По итогу прошлого сезона Серии А "Эмполи" занял 17-е место в турнирной таблице и набрал 36 очков. В новом сезоне у команды пока седьмое место.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Yuventus"un futbolçusu klubdan ayrılıb

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi