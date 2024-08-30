"Ювентус" отдал Де Шильо в аренду "Эмполи"

Защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо перешел на правах аренды в "Эмполи".

Защитник "Ювентуса" Маттиа де Шильо перешел на правах аренды в "Эмполи".

Как сообщает Report , контракт с 31-летним футболистом рассчитан на один год.

Transfermarkt оценивает игрока всего лишь в 1 млн евро. Игрок обороны является воспитанником "Милана", систему "россонери" он покинул в 2017 году. Далее в его карьере был только "Ювентус", где он провел 117 матчей, в которых забил два гола, и годичная аренда в "Лион" в 2020-2021 годах.

По итогу прошлого сезона Серии А "Эмполи" занял 17-е место в турнирной таблице и набрал 36 очков. В новом сезоне у команды пока седьмое место.