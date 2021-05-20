О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Ювентус" завоевал Кубок Италии

"Ювентус" завоевал Кубок Италии В матче финала Кубка Италии "Аталанта" проиграла "Ювентусу"
Футбол
20 мая 2021 г. 03:20
Ювентус завоевал Кубок Италии

В матче финала Кубка Италии "Аталанта" проиграла "Ювентусу".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринцев.

На 31-й минуте счёт открыл Деян Кулушевски. Туринцы вышли в контратаку, в которой Криштиану Роналду не дали нанести удар из пределов штрафной, но Уэстон Маккенни тут же сделал передачу на Кулушевски — и он с левой закрутил мяч точно под дальнюю штангу. Спустя 10 минут "Аталанта" забила ответный мяч. Ремо Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Ханс Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Джанлуиджи Буффон не среагировал.

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза забил второй гол туринской команды. На 73-й минуте у Кьезы прошла стенка с Деяном Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот. Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте.

"Ювентус" завоевал трофей в 14-й раз (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Видео“Yuventus” İtaliya Kubokunun qalibi oldu

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
В Грузии совершено нападение на азербайджанцев, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
17 мая 2021 г. 00:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi