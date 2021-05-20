"Ювентус" завоевал Кубок Италии

В матче финала Кубка Италии "Аталанта" проиграла "Ювентусу"

В матче финала Кубка Италии "Аталанта" проиграла "Ювентусу".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринцев.

На 31-й минуте счёт открыл Деян Кулушевски. Туринцы вышли в контратаку, в которой Криштиану Роналду не дали нанести удар из пределов штрафной, но Уэстон Маккенни тут же сделал передачу на Кулушевски — и он с левой закрутил мяч точно под дальнюю штангу. Спустя 10 минут "Аталанта" забила ответный мяч. Ремо Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Ханс Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Джанлуиджи Буффон не среагировал.

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза забил второй гол туринской команды. На 73-й минуте у Кьезы прошла стенка с Деяном Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот. Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте.

"Ювентус" завоевал трофей в 14-й раз (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021).