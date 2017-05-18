Ювентус завоевал Кубок Италии

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Ювентус" обыграл "Лацио" со счетом 2:0 в финале Кубка Италии по футболу.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, в составе туринцев отличились Дани Алвес (12-я минута) и Леонардо Бонуччи (24).

"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 12-й раз и увеличил свой собственный рекорд. "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии за два тура до конца чемпионата с 85 очками.