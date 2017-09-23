"Ювентус" заработал рекордные 562,7 млн по итогам финансового года

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о рекордных доходах по итогам финансового года — 2016/17.

Как передает Report, за годичный период, который закончился 30 июня, туринский клуб заработал € 562,7 млн. Прибыль составила € 42,6 млн.

По сравнению с финансовым годом — 2015/16 доходы «Ювентуса» увеличились почти на € 200 млн (с € 387,9 млн), а прибыль — почти на € 40 млн (с € 4,1 млн).

Напомним, в прошлом сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» (1:4).