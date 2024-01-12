"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии

Футболисты "Ювентуса" пробились в полуфинал Кубка Италии, разгромив дома "Фрозиноне" в матче 1/4 финала, ставшего 400-м для Массимилиано Аллегри во главе туринской команды.

Футболисты "Ювентуса" пробились в полуфинал Кубка Италии, разгромив дома "Фрозиноне" в матче 1/4 финала, ставшего 400-м для Массимилиано Аллегри во главе туринской команды.

Встреча, прошедшая в Турине в четверг, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил поляк Аркадиуш Милик (11 - с пенальти, 38, 48-я минуты), еще один мяч забил турок Кенан Йылдыз (61).

За выход в финал Кубка Италии "Ювентус" поспорит с римским "Лацио", а в другом полуфинале сыграют "Аталанта" и "Фиорентина".