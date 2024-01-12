О нас

"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии

"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии Футболисты "Ювентуса" пробились в полуфинал Кубка Италии, разгромив дома "Фрозиноне" в матче 1/4 финала, ставшего 400-м для Массимилиано Аллегри во главе туринской команды.
Футбол
12 января 2024 г. 04:20
Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии

Футболисты "Ювентуса" пробились в полуфинал Кубка Италии, разгромив дома "Фрозиноне" в матче 1/4 финала, ставшего 400-м для Массимилиано Аллегри во главе туринской команды.

Встреча, прошедшая в Турине в четверг, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил поляк Аркадиуш Милик (11 - с пенальти, 38, 48-я минуты), еще один мяч забил турок Кенан Йылдыз (61).

За выход в финал Кубка Италии "Ювентус" поспорит с римским "Лацио", а в другом полуфинале сыграют "Аталанта" и "Фиорентина".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliya Kuboku: “Yuventus” yarımfinala darmadağınla çıxıb

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi