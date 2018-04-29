"Ювентус" вырвал победу в матче с "Интером", забив два гола в концовке

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Ювентус».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

За «Ювентус» отличились Дуглас Коста и Гонсало Игуаин, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Милана» Милан Шкриньяр. В составе гостей точным ударом отметился Мауро Икарди, а авторство второго мяча записали в качестве автогола на защитника туринцев Андреа Барцальи. «Интер» с 18-й минуты играл вдесятером после того, как Матиас Весино Фалеро получил красную карточку.

«Ювентус» (88 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Интер» (66) находится на пятой строчке.

В другом матче дня "Рома" на своем поле разгромила "Кьево" со счетом 4:1 и набрав 70 очков вышла на 3 место в Серии А.

Италия - Серия А. 35-й тур

"Рома" – "Кьево" 4:1

Голы: Шик, 9, Джеко, 40, 67, Эль Шаарави, 65 — Инглезе, 88

"Интер М" – "Ювентус" - 2:3

Голы: 0:1 – Коста – 13, 1:1 – Икарди – 52, 2:1 – Барцальи – 65 (автогол), 2:2 – Шкриньяр – 87 (автогол), 2:3 – Игуаин – 89

Удаления: Весино Фалеро, 18 – нет

Интер - Ювентус. Обзор матча от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.