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"Ювентус" впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

"Ювентус" впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов Туринский "Ювентус" впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.
Футбол
29 мая 2023 г. 05:21
Ювентус впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Туринский "Ювентус" впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.

Как передает Report, в матче 37-го тура команда проиграла "Милану" со счетом 0:1.

Таким образом, в активе туринской команды после 37-ми сыгранных в национальном первенстве матчей 59 очков.

Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Стоит отметить, что "Ювентус" не вышел в главный европейский турнир впервые с сезона-2010/11, тогда по итогам чемпионата команда оказалась как раз на седьмой позиции.

Напомним, что 22 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский клуб десяти очков в турнирной таблице Серии А за махинации с финансовыми отчетностями. После этого решения в активе команды Массимилиано Аллегри осталось 59 очков.

При этом у "Ювентуса" сохраняется шанс на попадание в еврокубки. От "Ромы", которая идет шестой, туринцы отстают на одно очко, от четвертой "Аталанты" - на два.

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Версия на азербайджанском языке “Yuventus” son 12 ildə ilk dəfə Çempionlar Liqasında oynamayacaq

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