"Ювентус" впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Туринский "Ювентус" впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.
Как передает Report, в матче 37-го тура команда проиграла "Милану" со счетом 0:1.
Таким образом, в активе туринской команды после 37-ми сыгранных в национальном первенстве матчей 59 очков.
Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Стоит отметить, что "Ювентус" не вышел в главный европейский турнир впервые с сезона-2010/11, тогда по итогам чемпионата команда оказалась как раз на седьмой позиции.
Напомним, что 22 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский клуб десяти очков в турнирной таблице Серии А за махинации с финансовыми отчетностями. После этого решения в активе команды Массимилиано Аллегри осталось 59 очков.
При этом у "Ювентуса" сохраняется шанс на попадание в еврокубки. От "Ромы", которая идет шестой, туринцы отстают на одно очко, от четвертой "Аталанты" - на два.