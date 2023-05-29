"Ювентус" впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Туринский "Ювентус" впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.

Туринский "Ювентус" впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов.

Как передает Report, в матче 37-го тура команда проиграла "Милану" со счетом 0:1.

Таким образом, в активе туринской команды после 37-ми сыгранных в национальном первенстве матчей 59 очков.

Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Стоит отметить, что "Ювентус" не вышел в главный европейский турнир впервые с сезона-2010/11, тогда по итогам чемпионата команда оказалась как раз на седьмой позиции.

Напомним, что 22 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский клуб десяти очков в турнирной таблице Серии А за махинации с финансовыми отчетностями. После этого решения в активе команды Массимилиано Аллегри осталось 59 очков.

При этом у "Ювентуса" сохраняется шанс на попадание в еврокубки. От "Ромы", которая идет шестой, туринцы отстают на одно очко, от четвертой "Аталанты" - на два.