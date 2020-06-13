"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии - ВИДЕО

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Миланом» (0:0, первый матч – 1:1).

Как передает Report, туринцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары "Наполи" – "Интер" (первая игра – 1:0).

Форвард "бьянконери" Криштиану Роналду не забил пенальти на 14-й минуте после VAR. Нападающий "россонери" Анте Ребич был удален на 16-й минуте за грубую игру против Данило.

В первом матче на "Сан-Сиро" Роналду сравнял счет с пенальти в добавленное время и спас свою команду от поражения. С 71-й минуты "Милан" доигрывал вдесятером после удаления Тео Эрнандеса.