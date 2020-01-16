"Ювентус" вышел в 1/4 финала Кубка Италии

"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Как передает Report, встреча проходила в Турине на стадионе "Альянц Ювентус" и завершилась со счетом 4:0.

Первый гол в матче был забит на 16-й минуте. После паса Пауло Дибалы ворота гостей поразил Гонсало Игуаин. Через 10 минут, реализовав пенальти, забил уже сам Дибала. На 57-й минуте он же довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Дуглас Коста. На 61-й минуте бразилец реализовал еще один 11-метровый удар, который был назначен в ворота "Удинезе".

"Ювентус" стал предпоследним участником четвертьфинала Кубка Италии. Ранее в восьмерку лучших команд турнира вышли "Наполи", "Лацио", "Фиорентина", "Интер", "Милан" и "Торино". Последний участник 1/4 финала определится в матче "Рома2 - "Парма", который будет сыгран в четверг, 16 января.