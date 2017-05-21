Ювентус в шестой раз подряд стал чемпионом Италии

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Благодаря двум точным ударам Манджукича и Дибалы в первом тайме, а также голу Алекса Сандро под занавес поединка, команда Массимилиано Аллегри добыла очередные три очка и завоевала титул чемпиона Италии.

Как передает Report, за тур до конца розыгрыша Серии А Старая Синьора оторвалась от Ромы на четыре зачетных пункта, потому Волки потеряли даже математические шансы вырвать первое место.

Для Ювентуса данное Скудетто стало уже шестым подряд. Таким образом, бьянко-нери превзошли свое же достижение, установленное с 1931 по 1935 год. Тогда Старая Синьора сумела выиграть чемпионский титул пять раз кряду, после чего победную серию прервала Болонья.

Ювентус – Кротоне 3:0

Голы: Манджукич, 12, Дибала, 39, Сандро, 83

Ювентус: Буффон – Дани Алвес, Бонуччи, Бенатья, Алекс Сандро – Пьянич (Ринкон, 84), Маркизио (Лемина, 74) – Куадрадо (Бардзальи, 70), Манджукич, Дибала – Игуаин

Кротоне: Кордац – Мартелла, Феррари, Чеккерини, Рози (Сампиризи, 34) – Крисетиг, Барберис, Налини, Роден (Акости, 78) – Тонев (Сими, 57), Фальчинелли