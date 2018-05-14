"Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу - ВИДЕО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала на своём поле «Ювентус».

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.

С 68-й минуты «Рома» играла вдесятером после того, как полузащитник Раджа Найнгголан получил вторую жёлтую карточку.

В параллельном матче «Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0. В составе победителей отличились Аркадиуш Милик и Рауль Альбиоль.

«Ювентус» (92 очка) благодаря ничьей стал недосягаемым для «Наполи» (88) в турнирной таблице Серии А и досрочно оформил своё седьмое подряд чемпионство. «Рома» (74) находится на третьем месте, «Сампдория» (54) – на девятом.

Рома - Ювентус. Обзор матча. от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.