​"Ювентус" в гостях победил "Дженоа"

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В начале второго тайма встречи, на 50-й минуте, счёт открыл нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала. Через 6 минут форвард Криштиану Роналду упрочил преимущество туринской команды в счёте. На 73-й минуте полузащитник гостей Дуглас Коста забил третий гол. Через 3 минуты нападающий "Дженоа" Андреа Пинамонти сократил отставание хозяев в счёте.

"Ювентус" набрал 72 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Дженоа" (26) — на 17-м месте. В тройку лидеров входят римский "Лацио" (68) и миланский "Интер" (61), у которого в запасе ещё одна игра.