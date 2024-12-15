"Ювентус" установил новый антирекорд

Итальянский клуб "Ювентус" установил новый антирекорд в своей истории.

Итальянский клуб "Ювентус" установил новый антирекорд в своей истории.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, это произошло после матча 16-го тура с "Венецией" (2:2).

Туринский клуб одержал всего 6 побед в 16 турах Серии А, остальные 10 матчей завершились вничью. Команда в последний раз добивалась такого малого количества побед после 16 матчей только в сезоне 1998/1999.

Отметим, что "Ювентус" в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице. Набрав 28 очков в 16 играх, туринский клуб является единственной командой в Серии А, не потерпевшей поражений в этом сезоне.