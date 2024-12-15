О нас

"Ювентус" установил новый антирекорд

"Ювентус" установил новый антирекорд Итальянский клуб "Ювентус" установил новый антирекорд в своей истории.
Футбол
15 декабря 2024 г. 11:41
Ювентус установил новый антирекорд

Итальянский клуб "Ювентус" установил новый антирекорд в своей истории.

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, это произошло после матча 16-го тура с "Венецией" (2:2).

Туринский клуб одержал всего 6 побед в 16 турах Серии А, остальные 10 матчей завершились вничью. Команда в последний раз добивалась такого малого количества побед после 16 матчей только в сезоне 1998/1999.

Отметим, что "Ювентус" в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице. Набрав 28 очков в 16 играх, туринский клуб является единственной командой в Серии А, не потерпевшей поражений в этом сезоне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Yuventus" XXI əsrin antirekorduna imza atıb

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Баку ожидается мокрый снег
В Баку ожидается мокрый снег
11 декабря 2024 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi