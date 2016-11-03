"Ювентус" упустил победу в сотом матче Буффона

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Лионом" в матче группы H Лиги чемпионов.

Как передает Report, матч был ознаменован сотым выступлением в рамках Лиги чемпионов знаменитого голкипера "Юве" Джанлуиджи Буффона.

Юбилейный поединок был испорчен за 5 минут до конца матча, когда Толиссо поразил ворота итальянцев, выиграв борбу на втором этаже и отправив мяч в девятку. В другом поединке группы "Севилья" без проблем переиграла загребское "Динамо".

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

Ювентус - Лион - 1:1 (1:0)

Голы: Игуаин, 13 (пенальти, 1:0). Толиссо, 85 (1:1).

Севилья - Динамо Зг - 4:0 (1:0)

Голы: Вьетто, 31 (1:0). Эскудеро, 66 (2:0). Н'Зонзи, 80 (3:0). Бен Йеддер, 87 (4:0).