"Ювентус" сенсационно не вышел в ¼ финала Лиги Чемпионов

Туринский "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов УЕФА, несмотря на победу в домашнем матче против португальского "Порту" со счетом 3:2

Туринский "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов УЕФА, несмотря на победу в домашнем матче против португальского "Порту" со счетом 3:2.

Как передает Report, португальцы, обыгравшие соперника в первом матче со счетом 2:1, прошли дальше за счет большего количества забитых голов на выезде.

Напомним, что чуть ранее определился первый четвертьфиналист турнира, им стала немецкая "Боруссия Дортмунд".

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч.

9 марта. Турин. Стадион "Альянц Стэдиум".

Судья - Бьорн Кейперс (Нидерланды).

"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 3:2

Голы: Сержиу Оливейра, 19 - с пенальти (0:1); Кьеза, 49 (1:1); Кьеза, 63 (2:1); Сержиу Оливейра, 115 (2:2); Рабьо, 117 (3:2)